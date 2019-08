Milik alla Juventus, Calciomercato: sarà lui il numero 9 bianconero?

Milik alla Juventus potrebbe essere uno dei colpi a sorpresa di questa sessione di calciomercato. La Juventus è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo e sfumato Icardi…

L’attaccante del Napoli Milik sembra essere entrato nel mirino della Juventus. Infatti, la società bianconera sta cercando un attaccante da mettere al centro del reparto offensivo con ai lati Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il nome che tutti avevano immaginato era quello di Mauro Icardi, ma sembra che l’argentino si sia promesso e legato al Napoli e questo cambia tutto.

Milik alla Juventus, il polacco sarà il nuovo 9 bianconero

La Juventus ha pensato di portare a Torino Mauro Icardi, ma la trattativa con l’Inter non è mai decollata o meglio le richieste nerazzurre non vanno bene a Paratici e al suo staff. Ausilio e Marotta avrebbero chiesto Paulo Dybala, ma questo non è stato accettato da Andrea Agnelli.

La Joya è stato messo sul mercato solo per società capaci di poter mettere sul piatto una cifra importante, da 100 milioni in su. Con il Manchester United si era parlato di Lukaku, ma non in maniera convincente, secondo alcuni esperti di mercato, la Juventus avrebbe offerto Dybala per Pogba, ma tutto è finito con un nulla di fatto. Adesso Icardi pare andrà al Napoli ed i bianconeri prenderebbero Milik. Sarà così?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK