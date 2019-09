Calciomercato Juventus: Mandzukic in Qatar, la cessione è vicina. Le ultimissime news parlano di un ultimatum ed un’offerta al rialzo.

Il futuro di Mario Mandzukic è sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante croato, che da tempo ormai non rientra più nei piani dei bianconeri, è ad un passo dalla cessione all’Al-Rayyan, club del Qatar che vorrebbe la punta a tutti i costi: le ultimissime news di calciomercato Juve e l’offerta al rialzo.

Mandzukic Qatar, Calciomercato Juventus: offerta e ultimissime news

Mario Mandzukic in Qatar: lascia i bianconeri nelle prossime ore? Le ultime news che ci arrivano e che riporta La Gazzetta dello Sport parlano di un’offerta di partenza era considerata troppo bassa: troppo pochi 5 milioni al club e 6 al giocatore.

Adesso il tutto è stato alzato: 8 milioni di euro netti all’anno per due stagioni al ragazzo mentre non è chiara ai bianconeri quale sia stato stabilito in termini di contributo economico per il cartellino.

Se queste voci fossero confermate il ragazzo, che vorrebbe tornare al Bayern Monaco, farebbe davvero fatica a rifiutare un’offerta del genere in un campionato che non sarà certamente competitivo ma che gli garantirebbe un importante ingaggio.

Il nazionale croato, però, vorrebbe rimanere e giocare in un campionato quantomeno competitivo: si sente ancora protagonista ed è giusto che sia così.

