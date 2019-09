Mandzukic non convocato, Calciomercato Juve: il croato verso l’addio?

Il futuro di Mandzukic continua a tenere banco in casa Juventus. La mancata convocazione per la sfida di Firenze fa pensare a un addio sempre più vicino.

Il destino di Mario Mandzukic è sempre uno degli argomenti più caldi in casa Juventus. La partita di domani contro la Fiorentina potrebbe però rappresentare il vero e proprio crocevia dell’avventura in bianconero dell’attaccante croato.

Mandzukic non convocato, cessione dietro l’angolo?

L’ex Bayern Monaco non è infatti stato convocato per il match del Franchi, in programma alle ore 15. Si tratta della seconda esclusione eccellente, dopo il mancato inserimento nella lista per la Champions League. Quest’ultima è stato comunque una scelta concordata tra il giocatore e la società piemontese. Discorso diverso invece per la sfida con i viola allenati da Vincenzo Montella. Insomma, Mandzukic starebbe seriamente valutando un addio immediato, senza aspettare il mercato di gennaio.

La pista più probabile sembra essere quella che porta in Qatar, nonostante quest’ultima appariva raffreddarsi nelle ultime ore. Il croato pensa e riflette, dopo aver rifiutato alcune destinazioni importante negli scorsi mesi. Il mercato in terra qatariota scade il 30 settembre. Due settimane circa per decidere, ma il futuro può essere irrimediabilmente segnato. E il bianconero appare un po’ più lontano.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK