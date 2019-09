Calciomercato Juventus, Emre Can via a gennaio? Tutti lo vogliono

Calciomercato Juventus: Emre Can lascia i bianconeri a gennaio? Due squadre lo vogliono e le ultime news parlano di un’offerta irrinunciabile.

Sono ben due le big che hanno dimostrato interesse per Emre Can: la prima è l’Atletico Madrid che è intenzionata a fare la prima offerta per il ragazzo ma al momento non c’è niente di certo. I Cholchoneros avrebbero potuto vederlo ma non è stato inserito nella lista Champions: il suo futuro è lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, Emre Can via a gennaio? Lo scenario

La seconda squadra interessata, come riporta Calciomercato.it, potrebbe essere quella che meno ci si aspetta: stiamo parlando del Liverpool, che solo un anno fa ha fatto di tutto per farlo rimanere tra le proprie fila, salvo poi arrendersi alla volontà del ragazzo di partire.

Il centrocampista sarebbe tentato dalla possibilità di ritornare in Premier League dove è definitivamente esploso dimostrando tutto il suo valore.

Difficilmente, però, i Reds faranno un’offerta alta alla Vecchia Signora proprio per questo motivo: solo un anno fa hanno offerto al turco un sostanzioso rinnovo ma non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo voleva la Juve e viceversa.

Le ultimissime news di calciomercato Juventus, quindi, parlano di un Emre Can sempre più lontano da Torino anche se c’è chi pensa possa avere una chance dal primo minuto contro l’Hellas Verona in un’ottica di turn-over, ma dietro di lui ci sono Rabiot e Ramsey che scalpitano. Staremo a vedere che cosa accadrà.

