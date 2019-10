Miralem Pjanic, Juventus Lokomotiv Mosca: Sarri lo ha cambiato

Miralem Pjanic sarà il regista del centrocampo di Juventus Lokomotiv Mosca. Titolare inamovibile, da quando è arrivato Sarri è diventato un top player.

E’ il regista titolare della Juventus che è chiamato a fare la differenza in Juventus Lokomotiv Mosca: con il bosniaco in cabina di regia i bianconeri quest’anno non hanno mai perso anche, e soprattutto, grazie ai suoi colpi da vero fuoriclasse. Che cos’è cambiato quest’anno con l’arrivo di Maurizio Sarri, rispetto a Massimiliano Allegri? Fondamentalmente due cose.

Miralem Pjanic, Juventus Lokomotiv Mosca: per Sarri è un top player

Il primo fattore importante che sta trasformando Pjanic nel top player che tutti aspettavamo diventasse è il seguente: riesce a verticalizzare molto più facilemente.

Il secondo va ricercato nel fatto che adesso la sua posizione è maggiormente a tutto campo, molto più offensiva e votata al gioco d’attacco. L’ex Roma è rinato.

