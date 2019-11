Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: segnali sul suo futuro

Federico Bernardeschi lascia la Juventus a fine stagione? La panchina di ieri ha lanciato segnali di calciomercato importanti sul giocatore: i segnali.

Maurizio Sarri ha fatto una scelta importante ieri sera: ha lasciato fuori Federico Bernardeschi per 90 minuti ieri sera contro la Lokomotiv Mosca, con la Juventus che si è qualificata con due turni d’anticipo agli ottavi di Champions League. Insomma, il futuro del ragazzo potrebbe passare anche da qui, da questa partita, dal momento che il tecnico bianconero gli ha preferito prima Ramsey e poi Douglas Costa.

Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: il suo futuro

Qualche tempo fa il Barcellona aveva messo gli occhi su Bernardeschi della Juventus e nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe decidere di affondare il colpo.

Al momento il ragazzo classe 1994 difficilmente lascerà i bianconeri a gennaio dal momento che il suo ruolo rimane comunque importante all’interno della rosa, ma non è un titolare fisso.

In Spagna non lo sarebbe comunque, in linea di massima, tuttavia potrebbe alzare ulteriormente l’asticella e, per questo motivo, avere ulteriori stimoli per migliorarsi.

