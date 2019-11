Calciomercato Juve, Rugani promosso con la Lokomotiv: rimane a gennaio?

L’ottima partita contro la Lokomotiv Mosca di Daniele Rugani potrebbe farlo rimanere a gennaio. Ultime news calciomercato Juve: arriva la svolta?

Ha dato vita ad una prestazione davvero solida sia in campionato sia, soprattutto, in Champions League: il futuro di Daniele Rugani, stando alle ultime news di calciomercato Juve, potrebbe essere ancora a Torino e non altrove.

Calciomercato Juve, Rugani rimane? Roma in agguato

La Roma continua ad essere in agguato, in attesa di una sua mossa ma adesso Maurizio Sarri, complice l’infortunio di Chiellini ed un Demiral acerbo, potrebbe decidere di sacrificare proprio l’ex Sassuolo e non il ragazzo classe 1994, per poi successivamente tornare sul mercato.

Il ragazzo infatti in estate era segnalato totalmente lontano dalla Vecchia Signora dove, sulla carta, aveva iniziato la stagione come quinta scelta.

L’infortunio, purtroppo, del capitano Chiellini lo aveva fatto scalare momentaneamente di una posizione, mentre ora sembra aver guadagnato un ulteriore posto complice un Demiral che non sembra convincere né tecnico né società.

