Lite Ronaldo Sarri, Lokomotiv Juventus: ci saranno conseguenze per CR7?

La lite Ronaldo Sarri dopo il cambio di CR7 porterà conseguenze per il portoghese nelle prossime partite? L’allenatore bianconero sembra non aver gradito.

La lite Ronaldo Sarri durante il cambio, o quantomeno lo scambio acceso di battute tra CR7 e tecnico dei bianconeri, ha quasi fatto passare in secondo piano il passaggio del turno della Vecchia Signora al termine di Lokomotiv Mosca Juventus: in molti si chiedono se ci saranno conseguenze per il portoghese dopo l’alterco tra i due per l’ingresso di Dybala.

Lite Ronaldo Sarri, Lokomotiv Juventus: multa per CR7?

Al momento non sappiamo a che cosa porterà questa lite Ronaldo Sarri durante il cambio contro la Lokomotiv Mosca in Champions League. Non è da escludere che, a livello interno, ci sia un richiamo formale da parte della società oppure una multa.

Al momento, però, non sembra ci siano altre conseguenze relative a questo gesto che, tuttavia, potrebbe essere letto con la volontà ferrea del ragazzo di dare il massimo fino alla fine, aiutando i compagni nonostante sia un periodo un po’ sottotono per il ragazzo il quale, nonostante questo, rimane uno degli uomini più pericolosi della squadra sempre.

