Rakitic alla Juve, calciomercato: dalla Spagna sono sicuri

Dalla Spagna sono sicuri che Raikitic sia un nuovo colpo di calciomercato Juventus per la finestra di gennaio: cosa c’è di vero in tutto questo?

Secondo quanto riporta El Mundo Deportivo, il ragazzo, ormai totalmente fuori dal progetto degli spagnoli, potrebbe decidere di lasciare i blaugrana a stagione in corso per avere l’opportunità di giocare con continuità. I bianconeri sono alla finestra, ma ci sono due grossi problemi.

Rakitic alla Juve, calciomercato: a gennaio si può fare

Due sono i grossi problemi per Rakitic alla Juventus in questa sessione di calciomercato che aprirà tra circa due mesi. Il primo va ricercato nell’ingaggio del ragazzo, che è davvero pesante.

Nonostante la società di Corso Galileo Ferraris abbia al suo interno calciatori che percepiscono ad oggi ingaggi importanti, i recenti problemi con il bilancio impongono cautela.

Il secondo motivo, invece, va ricercato nel costo del cartellino: il Barcellona chiede non meno di 30 milioni di euro per un giocatore in scadenza, la Vecchia Signora ne offrirebbe molti meno, soprattutto se dovrà accollarsi un ingaggio oneroso come quello del croato. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane.

