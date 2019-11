Calciomercato Juventus, tre cessioni in Premier League? Paratici fa cassa

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici è pronto a compiere tre cessioni in Premier League a gennaio: vuole fare cassa e mettere a posto i bilanci.

Fabio Paratici e Pavel Nedved sono pronti a fare cassa rimpinguando le casse della Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Stando alle ultimissime news, il mercato di riferimento in cui potrebbero compierle sarà la Premier League.

Leggi anche: Bentancur, il Barcellona pensa all’uruguaiano per il dopo Rakitic

Calciomercato Juventus, tre cessioni in Inghilterra: i nomi di Paratici

I nomi in questione sono 3: due possono essere di fatto considerati esuberi che non rientrano già da tempo nel progetto di Sarri e della Vecchia Signora, mentre uno è stato quest’anno considerato un titolarissimo la cui carta d’identità, però, è ingiallita.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Raiola propone Malen

Il primo nome, escludendo chiaramente Mandzukic, è quello di Daniele Rugani che piace e non poco al Manchester United ma anche a diversi club di media fascia come l’Everton.

Il secondo nome è quello di Emre Can che, oltre ai Red Devils, ha tanti estimatori in Bundesliga. In molti si chiedono quale sia il suo prezzo di mercato ma non è semplice stabilirlo.

Il terzo ed ultimo nome invece è quello di Blaise Matuidi, una piccola-grande sorpresa dal momento poiché è sempre stato fino ad ora considerato titolare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK