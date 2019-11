Lo scambio Donnarumma Szczesny è un affare di calciomercato Juve e Milan possibile: l’ipotesi deriva dai loro contratti in scadenza nel 2021. Lo scenario.

Potrebbe incrociarsi il destino di Gianluigi Donnarumma e Wojciech Szczesny tra pochissimo tempo. Entrambi i portieri, infatti, hanno curiosamente il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e, prima di liberarsi a parametro zero, sia la Juventus sia il Milan proveranno sicuramente ad intavolare un’ipotesi di rinnovo. Non sarà, però, così semplice in particolar modo per l’estremo difensore dei rossoneri, con Mino Raiola che scalpita per trovare una soluzione alternativa per lui. Ecco allora un’ipotesi che riporta Calciomercato.it: lo scambio Donnarumma Szczesny tra Juventus e Milan.

Scambio Donnarumma Szczesny, Calciomercato Juve e Milan: lo scenario

Anche alla Juventus potrebbe far comodo l’attuale numero 99 dei rossoneri dal momento che il portiere polacco ex Roma ha comunque 29 anni, mentre il ragazzo della Nazionale italiana soltanto 20: insomma, benché l’attuale titolare dei bianconeri sia comunque nel pieno della sua maturità calcistica -e non solo- quello dei rossoneri ha senz’altro più anni di carriera davanti.

La Vecchia Signora, inoltre, ha sempre avuto una certa predilezione per i portieri italiani, basti pensare a Gianluigi Buffon. Insomma, l’ipotesi potrebbe concretizzarsi magari la prossima estate anche se, come detto, dapprima si faranno dei tentativi per cercare di prolungare almeno di un altro anno il rapporto di lavoro con il titolarissimo della Nazionale polacca, che quest’anno, dopo un avvio non ai massimi livelli, è finalmente tornato in carreggiata, sui suoi altissimi standard.

