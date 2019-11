Ultime notizie di calciomercato Juve: Fabio Paratici vuole fare uno “sgambetto” a Beppe Marotta e all’Inter: i bianconeri si inseriscono per un talento.

Non è un mistero il fatto che l’Inter sia ormai da tempo sulle tracce del numero 10 dell’Udinese: stiamo parlando di De Paul. Il giocatore, che ormai ha 25 anni, sembra poter essere nella sua annata migliore per esplodere definitivamente, nonostante attorno non abbia una rosa particolarmente adatta per farlo, e per questo motivo i nerazzurri vorrebbero regalare già a gennaio il ragazzo ad Antonio Conte. Fabio Paratici e la Juventus, però, avrebbero intenzione di fare un inserimento per rallentare e complicare la trattativa.

Leggi anche: Dybala al Psg: maxi offerta in arrivo

Calciomercato Juve, Paratici sfida Marotta: Inter furiosa

Ciò che starebbe facendo infuriare Beppe Marotta sarebbe proprio il fatto che in realtà la Juventus non sarebbe realmente interessata al centrocampista Rodrigo De Paul ma, al contrario, sarebbe soltanto un modo per mettere il bastone fra le ruote ai nerazzurri.

Leggi anche: Infortunio Alex Sandro, la Juventus ora è preoccupata

Certo, nel calciomercato queste manovre sono tipiche e all’ordine del giorno, tuttavia questo non sarebbe particolarmente gradito da parte sua in quanto i due, come sappiamo, sono stati per tantissimo tempo colleghi ed ora rivali.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK