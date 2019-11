Sandro Tonali, l’erede di Pirlo che piace alla Juventus

Sandro Tonali sarà titolare nella sfida Italia Armenia valida per le qualificazioni a Euro 2020, andiamo a conoscerlo da più vicino.

Il centrocampista si è messo in evidenza con la maglia del Brescia e da molti viene considerato l’erede di Andrea Pirlo. Proprio per questo ha smosso l’attenzione dei grandi club di Serie A tra cui anche la Juventus di Maurizio Sarri. C’è però da sottolineare che chi lo conosce bene lo accosta maggiormente a Marco Verratti che all’ex numero 21 della vecchia signora.

Sandro Tonali, la carriera

Sandro Tonali è nato a Lodi l’8 maggio del 2000. Inizia a giocare da piccolissimo per la Lombardia Uno, quando a 9 anni viene notato dal Piacenza. Il Brescia lo osserva e lo porta a casa quando questi aveva 12 anni.

Il debutto arriva nella stagione 2017/2018 in Serie B. Dopo due stagioni ad alto livello in categoria cadetta si merita la Serie A con le rondinelle. Con la nazionale ha esordito il 15 ottobre del 2019 entrando al minuto 74 della gara Liechtenstein Italia. Lo abbiamo visto invece partire titolare nel 3-0 rifilato alla Bosnia fuori casa.

Le caratteristiche

In molti accostano Sandro Tonali ad Andrea Pirlo, ma lui ha sempre dichiarato di ispirarsi a Gennaro Gattuso. Se si vuole parlare di giocatori più moderni va specificato che somiglia molto più a Marco Verratti che a “Mozart”. Spesso infatti viene impiegato come mezzala oltre che come mediano basso. Ha la qualità del play, ma anche la fisicità e il vigore della mezzala di contrasto.

Ha tutto per diventare grandissimo e Roberto Mancini ha deciso di offrirgli una possibilità per crescere anche a livello internazionale. In molti pensano però che non ci sia fretta di fargli fare il salto in una big, col rischio di fatto che possa bruciarsi. Lui intanto ha già dimostrato di essere un ragazzo molto umile e con la testa sulle spalle. Staremo a vedere se riuscirà a mettersi in evidenza.

