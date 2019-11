Calciomercato Juventus, Paratici vola in Spagna: due giovani nel mirino

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici parte all’assalto della Spagna: i suoi obiettivi sono due giovani di belle speranze, due Millenials. Ecco chi sono.

E’ un Fabio Paratici scatenato quello che vola in Spagna per visionare da vicino due Millenials molto importanti e che, nel medio periodo, potrebbero definitivamente esplodere. Sul loro talento nessuno ha mai avuto nulla da dire, ma sul discorso continuità, forse, hanno ancora qualcosa da imparare. Stiamo parlando di Ferran Torres, classe 2000 di proprietà del Valencia che sta facendo molto bene anche con la Nazionale Under 19 del proprio paese.

Calciomercato Juventus, Paratici punta Ferran Torres

Ferran Torres, che è stato aggregato alla Nazionale Under 21 della Spagna, è stato visionato da vicino da alcuni osservatori della Juventus nelle due amichevoli che la sua Spagna ha giocato contro la Macedonia e Irlanda del Nord.

Costo del suo cartellino? 100 milioni di euro, tanto vale la sua clausola rescissoria, la quale tuttavia è in scadenza nel 2021. Si riuscirà a trovare l’accordo definitivo? Al momento sembra difficile: o si paga il prezzo per intero oppure il ragazzo rimane nella Liga.

A quel prezzo, però, sembrerebbe essere davvero difficile per la Vecchia Signora, ma le 2 reti in 14 presenze con la prima squadra del Valencia lasciano per sperare.

Non solo Ferran Torres nel focus della società di Corso Galileo Ferraris: altri osseracti speciali sono Haaland del Salisbugo e Matias Soulé, Jordan Sancho e Kulusevski. Insomma, la lista dei Millenials di qualità si allunga sempre più, senza dimenticare Tonali.

