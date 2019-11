Calciomercato Juventus, asse con Raiola: Haaland si avvicina?

Possibile asse con Mino Raiola per la Juventus. L’obiettivo dei bianconeri è quello di battere la concorrenza per Haaland.

Mino Raiola. Basterebbe il nome per far capire che c’è qualcosa che bolle in pentola. Il noto agente infatti potrebbe essere protagonista di un vero e proprio asse di mercato con la Juventus. E al centro di tutto ci dovrebbe essere Erling Haaland, attaccante del Salisburgo ma soprattutto oggetto del desiderio di mezza Europa.

Calciomercato Juventus, Raiola porta Haaland?

La situazione però è diventata favorevole ai bianconeri. Infatti a curare gli interessi del norvegese c’è proprio il buon Raiola. Il futuro del capocannoniere della Champions passerà dalle sue mani. Ed ecco che i piemontesi potrebbero ora provare a giocare a carte scoperte.

C’è comunque da colmare una distanza importante, visto che la Juventus non appare certo intenzionata a sborsare i 100 milioni sparati dal Salisburgo. Insomma, per Haaland servirà un sapiente e saggio lavoro di mediazione, ma bisognerà agire in fretta per battere la concorrenza. L’idea potrebbe essere quella di mettere sul piatto 40 milioni più bonus. Un’offerta importante, ma senza fare follie. Perché al resto ci potrebbe pensare Raiola. L’asse di mercato potrebbe diventare ancor più saldo.

