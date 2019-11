De Ligt si è pentito di essersi trasferito alla Juventus quest’estate? Il pensiero di Patrick Kluivert, direttore della Cantera del Barcellona, è chiaro.

E’ stato un adattamento al calcio italiano ed alla Serie A un po’ difficile per Matthjs De Ligt: la maglia della Juventus, nonostante il suo enorme talento, è pesata particolarmente e l’infortunio improvviso di Giorgio Chiellini non ha di certo aiutato il suo percorso di adattamento. Si è pentito di questa scelta fatta in estate, rifiutando il Barcellona? Secondo Patrick Cluivert, direttore della Cantera del club blaugrana, è molto probabile sia successo: le sue parole.

Leggi anche: Abidal: “Ecco perché de Ligt ha scelto la Juventus”

De Ligt si è pentito della Juventus? Parla Kluivert

Secondo l’uomo a capo di uno dei settori giovanili più floridi al mondo, il ragazzo si è pentito di essersi trasferito alla Juventus e non al Barcellona, che pure in estate l’aveva cercato. Allo stesso tempo, però, questo è il calcio: delle volte, sempre secondo la sua opinione, le cose vanno bene ed altre meno bene.

Leggi anche: De Ligt e la svolta: il suo momento è adesso

Riguardo alla loro volontà di portarlo in Spagna, il dirigente ha voluto fare chiarezza: ha semplicemente esposto al difensore centrale classe 1999 ed al suo agente, Mino Raiola, il progetto del Barça, ma la scelta è sempre stata totalmente a discrezione di giocatore e procuratore. Tutto qui.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK