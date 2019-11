Federico Bernardeschi inizia ad essere seriamente preoccupato: Maurizio Sarri e la Juventus gli daranno, probabilmente, l’ennesima delusione dell’anno.

Non è stata di certo facile la stagione di Federico Bernardeschi fino a questo momento: l’attaccante classe 1994, infatti, ha trovato poco spazio tra le fila di Maurizio Sarri sia nel tridente offensivo, preferendogli Douglas Costa, sia sulla trequarti, dove spesso e volentieri è stato messo in secondo piano da Dybala e Ramsey.

Bernardeschi deluso, Juventus: ennesimo smacco di Sarri?

Contro l’Atalanta l’ex Fiorentina avrebbe potuto avere una maglia da titolare, ma Maurizio Sarri sembra essere di un altro avviso: ennesima delusione della stagione per il ragazzo?

Molto probabilmente sì, considerando il fatto che Ramsey sta crescendo moltissimo mentre Paulo Dybala si sta dimostrando come uno degli uomini più in forma tra le fila della Vecchia Signora.

Per Bernardeschi potrebbe però esserci spazio a partita in corso, ma solo se, probabilmente, Douglas Costa partirà dall’inizio. Insomma, non è un periodo semplice per lui, che deve soltanto tenere duro e dimostrare tutte le sue immense qualità.

