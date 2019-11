Arrivano aggiornamenti importanti riguardo Pjanic e Alex Sandro della Juventus: i due, infortunati in Nazionale, ci saranno con l’Atalanta o no? Le ultime.

Arrivano novità importanti circa le condizioni di salute di Pjanic e Alex Sandro. I due giocatori della Juventus, infatti, si sono infortunati durante le rispettive partite con le Nazionali: per quanto concerne il regista, impegnato con la sua Bosnia contro l’Italia, ha subito un affaticamento muscolare (anche se si era pensato al peggio).

Pjanic e Alex Sandro infortunati, Juventus: giocano con l’Atalanta?

Per il terzino brasiliano, sceso in campo nell’amichevole di lusso con l’Argentina, ha avuto un problema all’adduttore sinistro. Ecco come stanno oggi e, soprattutto, se c’è possibilità di vederli in campo contro l’Atalanta.

Al momento, stando alle informazioni in nostro possesso, l’ex centrocampista della Roma verrà convocato ma molto difficilmente partirà titolare contro la Dea: al suo posto ci dovrebbe essere Rabiot, che ha smaltito un affaticamento all’adduttore e sarà arruolabile dal primo minuto.

Per quanto concerne l’ex Porto, invece, nonostante i netti miglioramenti, non è da escludere un turno di riposo per averlo al meglio in Champions League: al suo posto giocherà uno tra Danilo e De Sciglio sulla sinistra.

