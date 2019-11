Paulo Dybala potrebbe finire al Tottenham già nella sessione di calciomercato Juventus di gennaio? José Mourinho ha un piano per arrivare alla Joya.

José Mourinho è pazzo per la Joya, Paulo Dybala. Il ragazzo argentino classe 1993, di proprietà della Juventus, dopo un’estate in cui sembrava ormai essere totalmente ai margini del progetto, adesso sembra essere rientrato nei piani di Maurizio Sarri alla grande a tal punto da essere considerato un titolare -quasi- inamovibile. Quando scende in campo, però, regala spettacolo come nell’ultima giornata contro il Milan quando è entrato dalla panchina ed ha segnato il gol vittoria. Gli Hotspur adesso vogliono portarlo in Premier League.

Leggi anche: Ronaldo al Psg, Calciomercato Juventus: maxi offerta a giugno

Dybala al Tottenham, Calciomercato Juventus: Mourinho ha un piano

Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus, sembrerebbe che Mourinho abbia un piano per portare già a gennaio l’argentino ex Palermo al Tottenham già in inverno.

Leggi anche: Ronaldo non convocato, lite con Sarri e addio?

L’idea, infatti, sarebbe quella di fare una proposta ai bianconeri davvero allettante sotto il profilo economico. Base di partenza? Non meno di 85 milioni di euro. Difficilmente, però, gli inglesi potranno offrire questa cifra già a gennaio, magari in estate con qualche cessione eccellente se ne potrà riparlare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK