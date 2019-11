Cristiano Ronaldo al Psg a giugno? Dalla Spagna sono sicuri e Don Balòn sgancia la bomba di calciomercato: la Juventus trema, maxi offerta in arrivo.

La Juventus sta tremando alla notizia di un possibile avvicinamento per giugno tra Cristiano Ronaldo ed il Paris Saint-Germain: secondo quanto riporta Don Balòn, giornale spagnolo che è solito lanciare queste vere e proprie bombe di calciomercato, CR7 complice un rapporto non idilliaco con Maurizio Sarri potrebbe accettare la corte del club parigino. Leonardo avrebbe infatti carta bianca per trattare con i bianconeri e con l’entourage del ragazzo, cercando di convincere entrambe le parti a suon di milioni di euro.

Ronaldo al Psg, Calciomercato Juventus: Sarri acconsente?

Le due sostituzioni consecutive per -presunti- problemi fisici sarebbero state ormai accantonate anche e soprattutto per il fatto che in Nazionale Cristiano Ronaldo ha fatto il bello e cattivo tempo del suo Portogallo, tornando ad essere protagonista.

L’offerta dello sceicco Al-Khelaifi, se confermata, piuttosto importante: 100 milioni di euro per la Vecchia Signora e ben 45 milioni di euro all’anno di ingaggio, ben 15 in più rispetto a quanto percepisce attualmente tra le fila della Società di Corso Galileo Ferraris.

Calciomercato Juventus, United su CR7

A salutare, tra le fila del Paris Saint-Germain, sarebbero due giocatori molto importanti ma che, per motivi diversi, potrebbero dire addio: il primo è Neymar, che ha da tempo palesato dei malumori, mentre dall’altra Mbappe che verrebbe sacrificato solo ed esclusivamente per motivi economici e di bilancio.

Non è da escludere, però, un interesse del Manchester United che potrebbe dare un segnale non solo alla squadra, ma anche e soprattutto a tutti i suoi tifosi dopo anni di magra: riportare CR7 in Premier League. Al momento questa ipotesi rimane sullo sfondo.

