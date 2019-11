Atletico Madrid, Simeone ha tante assenze: la difesa è da inventare

Per la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, l’Atletico Madrid di Simeone deve fare i conti con i tanti infortuni in difesa e non solo: le assenze.

Ci saranno tante defezioni importanti per l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone contro la Juventus, gara in programma a Torino alle ore 21:00. Se leggiamo la probabile formazione dei Cholchoneros, infatti, troviamo parecchie assenze in difesa a cominciare da Savic, che non riuscirà ad essere della partita a casa di un problema al bicipite femorale.

In seconda battuta non ci sarà nemmeno l’ex Sassuolo Vrsaljko, costretto ai box a causa di un infortunio al bicipite femorale, ma non solo. Anche altri due calciatori molto importanti sono costretti allo stop.

Giménez, infatti, dovrà rinunciare alla trasferta italiana a causa di un problema alla coscia, mentre in attacco sarà assente Douglas Costa, che è stato fermato da un’ernia. Al suo posto, come detto, ci sarà un altro grande ex della Serie A che per due stagioni ha giocato proprio tra le fila della Juventus: stiamo parlando di Alvaro Morata.

