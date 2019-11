Gonzalo Higuain e la Juventus sono molto vicini al rinnovo del contratto del Pipita: le ultimissime news di calciomercato svelano cifre da capogiro.

Un anno fa di questi tempi Gonzalo Higuain era nel bel mezzo della sua involuzione calcistica al Milan e l’avventura non è di certo stata migliore al Chelsea. Quest’anno, una stagione dopo, il tutto sembra essere totalmente cambiato: il Pipita è tornato ad essere quello di sempre, macchina da gol e attaccante moderno in grado di sacrificarsi per la squadra.

Higuain rinnovo, Calciomercato Juventus: cifre importanti

Il rinnovo con la Juventus arriverà ben presto se continuerà a giocare come contro l’Atalanta dove, di fatto, ha portato i bianconeri alla vittoria grazie a due scoccate che gli sono valsi una doppietta: le cifre in questione per il prolungamento parlano di cifre davvero importanti.

Si parlerebbe, infatti, di un aumento dell’ingaggio che attualmente percepisce: circa 7,5 milioni di euro e rinnovo fino al 2022. Un’altra ipotesi, però, come riporta calciomercato.it, parla di un prolungamento per un’ulteriore stagione con spalmatura dell’ingaggio di un anno su altri due.

Insomma, le voci si rincorrono ed al momento è difficile fare pronostici per il futuro del Pipita ma una cosa è certa: il suo futuro sarà saldamente bianconero.

