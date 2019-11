Ultimissime news di calciomercato Juventus: Fabio Paratici è pronto a tutto pur di portare un baby fenomeno del calcio mondiale in bianconero.

Tutti pazzi per Kai Havertz, il talentuoso giocatore di proprietà del Bayer Leverkusen che sta letteralmente facendo impazzire mezza Europa. La Juventus, però, sembra avere acquisito un piccolo vantaggio sulla concorrenza eccezion fatta per il Barcellona che sembra avere sempre un piccolo vantaggio su tutte le concorrenti come riporta la Bild. Fabio Paratici, però, è pronto a fare un’offerta importante per lui: le ultime news di calciomercato Juventus su Havertz.

Calciomercato Juventus, Havertz strega Paratici: la “follia”

La concorrenza, però, è davvero altissima: oltre alla Juventus, infatti, ci sono anche Chelsea, Liverpool, Manchester City e Real Madrid. L’offerta per il 20enne tedesco, però, è altissima: la base di partenza è di circa 130 milioni di euro ma sul suo talento precoce nessuno ha mai avuto nulla da ridire.

Lo dimostrano i 20 gol dell’anno scorso e l’enorme talento che sta dimostrando anche quest’anno. Insomma, il presente ed il futuro sono suoi: Paratici lo sa e potrebbe pareggiare l’offerta, ma sicuramente non in inverno. Se ne riparlerà a giugno.

