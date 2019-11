Per arrivare a Neymar alla Juventus, i bianconeri vorrebbero proporre al Psg tre contropartite tecniche tra cui scegliere: due esuberi ed un top player.

Sembra essere ormai arrivata definitivamente al capolinea l’avventura di Neymar al Psg. L’attaccante brasiliano classe 1992 è sempre più vicino alla cessione e, per questo motivo, i parigini vorrebbero incassare il più possibile dal suo addio con l’obiettivo di reinvestire il tutto nel rinnovo -con aumento- di Mbappé, sul quale ormai si è deciso di puntare il tutto per tutto per il presente e anche e soprattutto per il futuro.

La Juventus è alle porte per il ragazzo come tanti altri top club e mette sul piatto tre giocatori, tre contropartite tecniche, tra le quali scegliere per abbassare il prezzo del cartellino fissato a circa 200 milioni di euro.

Neymar alla Juventus, Calciomercato: Dybala, Emre Can e Rugani sul piatto

La prima contropartita tecnica da mettere sul piatto è Paulo Dybala, sacrificio doloroso per la Juventus ma necessario per arrivare a Neymar a prezzi ragionevoli.

La seconda è Emre Can, che piace moltissimo a Leonardo e potrebbe essere strappato ad una cifra relativamente bassa, circa 35 milioni di euro, per il suo valore reale.

La terza ed ultima è una suggestione e si chiama Daniele Rugani: il ragazzo sta cercando spazio in un altro club e il Paris Saint-Germain sembra poter essere una buona destinazione.

