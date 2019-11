Retroscena di calciomercato Juventus ieri durante la gara dei bianconeri contro l’Atletico Madrid: ecco chi c’era sugli spalti ad osservare la Joya.

Paulo Dybala è stato il protagonista indiscusso ieri sera durante Juventus Atletico Madrid grazie al suo gol spettacolare su punizione e, soprattutto, alle sue giocate stellari, da vero fuoriclasse. La sua prestazione ovviamente non è passata inosservata a tutte le persone sugli spalti, dove a guardarlo da vicino erano presenti anche alcuni emissari di tre top club stranieri: Tottenham, Manchester United e Psg.

Calciomercato Juventus, Dybala piace a tre top club

Alcuni uomini-mercato di queste tre formazioni, infatti, sono stati avvistati sulle tribune di Juventus Atletico e, stando a quanto ci arriva dall’Inghilterra, il motivo sembrerebbe essere proprio la Joya che, per altro, non ha deluso le aspettative.

Al momento, però, come ha già riportato Maurizio Sarri in conferenza stampa ieri, il ragazzo classe 1993 è assolutamente incedibile anche se è normale che per lui arrivino tantissime offerte come già accaduto in estate. E’ un giocatore forte e coloro che lo sono ricevono tante proposte.

