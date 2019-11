Pogba alla Juventus, Calciomercato: duello per il francese, deciso il suo futuro

Per Paul Pogba alla Juventus la prossima sessione di calciomercato sarà decisiva: inizia il duello vero e proprio. Intanto lui ha deciso il suo futuro.

Paul Pogba ha finalmente deciso: non giocherà mai più nel Manchester United. A rivelarlo è Alan Brazil che, a TalkSport, ha sganciato la bomba di calciomercato che, se confermata, farebbe letteralmente impazzire tutti i tifosi dei bianconeri i quali, tuttavia, non possono ancora dormire sonni tranquilli. Il duello di calciomercato tra Juventus e Real Madrid, infatti, è appena iniziato: Zidane lo vuole a tutti i costi portare in Spagna.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Real Madrid alla finestra

Il centrocampista classe 1993, che non sta più giocando da settembre a causa di continui e fastidiosi problemi fisici, vorrebbe tornare a Torino dove, di fatto, sotto l’egida di Antonio Conte prima e Max Allegri poi, è esploso diventando un vero e proprio top player di caratura internazionale.

Lo United, dall’altra parte, vorrebbe monetizzare al massimo la sua cessione dopo aver capito che ormai il futuro del ragazzo campione del mondo con la Francia non sarà più in Premier League. Base di partenza? 80 milioni di euro…e che il duello abbia inizio.

