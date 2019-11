La trattativa che dovrebbe portare Demiral al Milan si infiamma all’improvviso, così come il calciomercato Juventus in uscita: il difensore è vicino.

Sta subendo un’accelerazione davvero importante la trattativa che dovrebbe portare Demiral al Milan: il difensore centrale della Juventus, che quest’anno proprio non riesce a trovare spazio tra le fila di Maurizio Sarri (per lui soltanto 90 minuti ed una sola presenza contro la Spal ad inizio stagione poi più nulla) sembra essere finito nel mirino ormai da tempo dei rossoneri che devono far fronte al lungo stop di Duarte. In difesa la coperta è davvero corta.

Demiral al Milan, Calciomercato Juventus: sostituirà Duarte

Fabio Paratici sembra adesso essere molto più incline alla cessione del ragazzo in prestito ben consapevole del fatto che nella retroguardia rientrerà Chiellini tra qualche mese e Daniele Rugani è un centrale molto più che affidabile.

Duarte, infatti, ha lasciato un buco enorme nel reparto di Pioli che, ad oggi, più contare oltre a Romagnoli e Musacchio titolari soltanto il giovane Gabbia ed un Caldara le cui condizioni fisiche non sembrano essere ancora tornate al top.

Per questo motivo l’acquisto dell’ex Sassuolo in prestito con diritto di riscatto potrebbe essere una soluzione low-cost che accontenterebbe tutti quanti: i bianconeri poiché farebbero giocare un ragazzo giovane che ne ha bisogno ed i rossoneri perchè andrebbero numericamente a sopperire ad un’assenza importante.

