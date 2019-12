Calciomercato Juventus, due giocatori a parametro zero in arrivo

Calciomercato Juventus, le ultimissime news: sono in arrivo due calciatori a parametro zero tra le fila dei bianconeri, arriveranno dall’estero.

Si intensifica sempre di più la ricerca di nuovi giocatori in grado di alzare l’asticella della qualità e del talento per la Juventus, sempre con un unico obiettivo: quello di rinforzare una rosa già numericamente a posto e molto, molto forte. Stando alle ultimissime news di calciomercato, infatti, Fabio Paratici vorrebbe mettere le mani su due talenti che nel giugno 2020 vedranno scadere il proprio contratto e si libereranno a parametro zero. Stiamo parlando di Willian e Pedro del Chelsea.

Calciomercato Juventus, Willian e Pedro a parametro zero dal Chelsea?

I due giocatori, non è un mistero, piacciono moltissimo non solo alla dirigenza ma anche e soprattutto a Maurizio Sarri. In particolar modo per entrambi, che hanno tantissima esperienza internazionale, sembra giunto il momento di cambiare aria.

Lo spazio a loro disposizione, infatti, si sta riducendo a vista d’occhio tra le fila dei Blues. Staremo a vedere quale sarà il piano dei bianconeri per portarli a Torino per consapevoli del fatto che non sarà facile vista la folta concorrenza.

