Emre Can sembra destinato a lasciare la Juventus nel mese di gennaio. Oltre alle piste estere, c’è anche un’ipotesi italiana.

Emre Can è uno dei giocatori il cui destino è ancora tutto da decidere e da scrivere. Il centrocampista tedesco potrebbe lasciare la Juventus già nel mese di gennaio, in cui il mercato riaprirà i battenti. Infatti, nonostante l’utilizzo contro il Sassuolo, la scintilla con Maurizio Sarri non è mai davvero scoccata. E la sostituzione all’intervallo nel match con i neroverdi è davvero l’emblema della situazione.

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: spunta una pista italiana

Tante le possibili destinazioni per Emre Can. La squadra più interessata, secondo quando filtra e arriva direttamente dalla Germania, sembrerebbe essere il Borussia Dortmund. Nelle ultime ore però sarebbe spuntata una pista italiana. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il tedesco interesserebbe alla Fiorentina.

I viola sarebbero alla ricerca di un giocatore in grado di aumentare la fisicità a centrocampo e vorrebbero quindi regalare il bianconero, viste le sue caratteristiche e peculiarità, a Vincenzo Montella. E chissà che la trattativa per l’ex Liverpool non possa essere la base per parlare di Federico Chiesa, da sempre nel mirino della Vecchia Signora. D’altronde nel mercato un affare tira l’altro.

