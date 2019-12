Lite Higuain Sarri: i due si chiariranno tra loro dopo la presunta lite che li ha visti protagonisti durante Juventus Sassuolo: le ultime.

Oggi ci sarà un chiarimento oppure no tra Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri che, secondo alcuni rumors che tuttavia non sembrano aver trovato conferma, avrebbero litigato durante il post partita di Juventus Sassuolo nello spogliatoio per il cambio che ha coinvolto il Pipita a metà secondo tempo per far entrare al suo posto Aaron Ramsey.

Lite Higuain Sarri, Juventus: c’è stata o no?

Al momento la situazione non è ancora chiara, ma la sensazione è che, come sempre, potrebbe essere tutto ridimensionato ad un semplice scambio di punti di vista.

E’ molto probabile, infatti, che non ci sia stata una vera e propria lite Higuain Sarri alla Juventus, quanto piuttosto un normalissimo scambio di punti di vista e chiarimenti dopo il cambio.

