Calciomercato Juventus, gennaio si avvicina: tante le idee dei bianconeri

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno tante idee per il mese di gennaio. Ecco il punto della situazione e tutti i nomi.

Il mercato di gennaio ormai è praticamente arrivato. In casa Juventus sono tante le situazioni da risolvere. I bianconeri prima dovranno pensare a qualche uscita, quella di Mandzukic su tutte. Il croato è ormai un vero e proprio separato in casa e un addio appare inevitabile. Da chiarire la situazione Emre Can, ma anche il tedesco quasi sicuramente lascerà Torino.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, futuro in Itala per Emre Can?

Calciomercato Juventus, tutti i nomi sul taccuino di Paratici

La Juventus però potrebbe pensare a qualche rinforzo. Il primo obiettivo potrebbe essere un terzino. A sinistra di ruolo infatti c’è soltanto Alex Sandro. Meunier. Emerson Palmieri, Kurzawa: questi i nomi sul taccuino di Paratici. Occhio però anche all’ipotesi del ritorno alla base di Luca Pellegrini, che tanto bene sta facendo a Cagliari.

Occhi puntati anche sul centrocampo. Il possibile addio Emre Can e il lungo stop di Khedira potrebbero far pensare a un acquisto. Il sogno, nonostante le smentite di rito, sembra esser sempre Rakitic, in uscita dal Barcellona. Occhio però anche alla pista Paredes, poco utilizzato nel Paris Saint-Germain. Insomma, le idee sono davvero tante. Occorre però aspettare gennaio per capire cosa si trasformerà in un qualcosa di veramente concreto.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, spunta il nome di Paredes

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK