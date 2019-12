Pogba alla Juventus, Calciomercato: assalto in estate?

Paul Pogba continua a essere un nome che scalda gli animi in casa Juventus. La prossima estate sarà davvero quella decisiva?

Il Pogback è uno degli affari più discussi. Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus farebbe sicuramente molto rumore. I bianconeri ci starebbero pensando da un po’ di tempo, senza però aver mai sferrato davvero un assalto decisivo. A contare però potrebbe essere la volontà del giocatore, mai perfettamente inseritosi e ambientatosi al Manchester United.

Ed è per questo che, secondo indiscrezioni e voci che arrivano direttamente dall’Inghilterra, la Juventus potrebbe provarci la prossima estate. E attenzione a quello che potrebbe succedere nel mercato di gennaio, che è oramai dietro l’angolo. I Red Devils infatti potrebbe rifare un tentativo per Mario Mandzukic, già corteggiato negli scorsi mesi.

I bianconeri potrebbero concedere un piccolo sconto per avere in cambio un’apertura per Pogba. Insomma, la situazione appare in evoluzione. Ma chissà se questa volta può davvero essere quella buona. Il Pogback surriscalda gli animi dei tifosi juventini, innamoratisi del centrocampista francese fin dalle sue prime giocate. E un suo ritorno non potrebbe certe lasciarli indifferenti.

