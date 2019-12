Rakitic alla Juventus, Calciomercato: giorni decisivi

Ivan Rakitic alla Juventus o all’Inter? Le ultimissime news di calciomercato parlano di un’accelerazione improvvisa con il Barcellona: è sfida aperta.

Ivan Rakitic è diventato, settimana dopo settimana, un esubero importante da piazzare altrove per il Barcellona. Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus, ormai la fiducia tra il fenomeno croato ed Ernesto Valverde sembrerebbe essere arrivata ai minimi termini e, per questo motivo, il ragazzo è pronto a dire addio ai blaugrana. Destinazione? Probabilmente Serie A, dove si rinnova il duello tra i bianconeri e l’Inter. A gennaio, però, sarà davvero difficile: il ragazzo non si muoverà.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: Inter alla finestra

Il duello con l’Inter sembra essere ormai alla finestra ma le basi dell’asta sembrano essere davvero altissime: nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, il prezzo del cartellino che i blaugrana ritengono buono è di 40 milioni di euro.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma in questi giorni i colloqui tra l’agente del ragazzo ed i dirigenti dei bianconeri e nerazzurri inizieranno a farsi seri.

