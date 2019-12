Il Lione sarà l’avversario della Juventus agli ottavi di finale di Champions League: andiamo alla scoperta dei francesi allenati dall’ex Roma Rudi Garcia.

E’ stato un sorteggio piuttosto fortunato quello della Juventus che ha pescato l’Olympique Lione agli ottavi di finale di Champions League: l’urna di Nyon è stata benevola ma non va affatto sottovalutata la formazione di Rudi Garcia che, nonostante l’infortunio del capitano Memphis Depay (rottura del legamento crociato anteriore, tornerà tra almeno 6 mesi) rimane pur sempre, sulla carta, una delle migliori 16 squadre d’Europa.

Lione Juventus ottavi Champions League: alla scoperta dei francesi

Gli infortuni, tuttavia, stanno facendo la differenza: oltre al capitano al momento sono ai box anche Dubois e Reine-Adelaide, i quali difficilmente recupereranno per il doppio confronto con la Vecchia Signora.

In Ligue 1 l’Olympique Lione è al momento all’ottavo posto dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante che non sta convincendo per niente i propri tifosi. Garcia, dopo un’annata importante l’anno scorso, ha decisamente rallentato quest’anno complice qualche scelta tecnica contestata e, soprattutto, l’assenza di Depay, capitano e uomo-simbolo della squadra.

La formazione solitamente scende in campo con un 4-4-2 in cui non si può non notare il fatto che non è presente un vero e proprio top player assoluto in grado di fare la differenza. Al contrario, al proprio interno vi sono, se relazionati ai giocatori della Juventus, tanti buoni giocatori che tuttavia non stanno permettendo di compiere un grande salto di qualità ai francesi.

Da tenere sott’ochio senz’altro c’è Cornet, ala destra molto veloce, e Moussa Dembelé. Da segnalare la presenza, come secondo portiere, dell’ex Fiorentina Tatarusanu.

