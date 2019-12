Probabili Formazioni Sampdoria Juventus: Sarri da’ fiducia a una riserva

Le probabili Formazioni Sampdoria Juventus: Maurizio Sarri continua a dare fiducia per la terza volta consecutiva ad un centrocampista. Sarà ripagato?

Le probabili formazioni di Sampdoria Juventus gara in programma domani sera alle ore 19:00.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Probabili Formazioni Sampdoria Juventus: Rabiot titolare

Sarà 4-3-1-2 per i bianconeri che potrebbero scendere in campo con Szczesny tra i pali (Szczesny recuperato ma non verrà rischiato), Cuadrado terzino destro, Bonucci e De Ligt in mezzo come coppia di difensori centrali, con Alex Sandro a completare il reparto.

A centrocampo invece Pjanic torna dopo la squalifica in cabina di regia, con Matuidi costretto agli straordinari, mentre per il terzo slot dovrebbe essere confermato ancora una volta Rabiot. Sulla trequarti dovrebbe tornare Bernardeschi dal primo minuto con Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti. Higuain in panchina.

