Per Mario Mandzukic arriva un’offerta davvero irrinunciabile che fa felice i bianconeri: il calciomercato Juventus in uscita si smuove, i dettagli.

Anche se continua ad essere fuori rosa e totalmente fuori dal progetto dei bianconeri, Mario Mandzukic continua a rimanere al centro delle news di oggi di calciomercato Juventus. Secondo quanto riporta il Daily Express, infatti, l’attaccante croato della Vecchia Signora è finito nel mirino di un’altra squadra che sarebbe pronta a fare fuoco e fiamme per lui: si tratta del Dalian Yifang, compagine che milita nel massimo campionato cinese e che sarebbe pronto a ricoprirlo di milioni pur di portarlo in Cina.

Leggi anche: Sampdoria Juventus, conferenza stampa Sarri: l’allenatore spiazza tutti

Calciomercato Juventus, Mandzukic in Cina: l’offerta irrinunciabile

La punta croata classe 1986, tuttavia, come ha già dichiarato più volte, vorrebbe rimanere in Europa in un campionato competitivo non solo per essere protagonista, ma anche e soprattutto per non perdere il giro della Nazionale.

Leggi anche: Juventus Lione, stagione finita per due calciatori

Al momento, quindi, difficilmente l’offerta della formazione cinese potrà scalfire Mandzukic che, come detto, rimane fermo sulle proprie idee: vorrebbe rimanere nel Vecchio Continente, magari in italia, dove il Milan sembra essere sempre più interessato a lui, soprattutto dopo che Ibrahimovic continua a tentennare circa un suo approdo in rossonero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK