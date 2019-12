L’esultanza Ronaldo dopo il secondo gol di Sampdoria Juventus dei bianconeri è curiosa: Demiral lo imita e anticipa il portoghese, cos’ha fatto?

Il gol del 2-1 in favore dei bianconeri in Sampdoria Juventus ha visto protagonisti alcuni giocatori della Vecchia Signora di un’esultanza molto particolare. Cristiano Ronaldo, l’autore del gol, prima di effettuare la sua solita esultanza con il saltello che lo ha reso famoso in tutto il mondo, è stato clamorosamente anticipato da Demiral che lo ha fatto prima di lui. Divertente siparietto sul nuovo vantaggio dei bianconeri.

Esultanza Ronaldo, Sampdoria Juventus: Demiral lo anticipa!

Divertente siparietto sul gol di Cristiano Ronaldo che è stato anticipato da Demiral nella sua classica esultanza. In Sampdoria Juventus quest’oggi, però, il centrale ex Sassuolo non è protagonista almeno nel primo tempo di una prova top in quanto è stato protagonista di un paio di passaggi piuttosto superficiali che hanno messo in seria difficoltà i compagni.

