Lite Higuain Sarri dopo la sostituzione del Pipita da parte di Sarri: non appena è entrato Ramsey l’argentino ha lanciato il giaccone in panchina.

Non sembra aver troppo gradito la sostituzione Gonzalo Higuain che, dopo essere stato fatto uscire per fare entrare Aaron Ramsey, ha lanciato il giaccone appena consegnato dall’assistente dei bianconeri in panchina.

Lite Higuain Sarri, Sampdoria Juventus: la rabbia del Pipita

La rabbia del Pipita potrebbe essere ricercata dal fatto che l’argentino, a differenza di Dybala e Ronaldo, quest’oggi non è riuscito a segnare.

Il rischio, almeno nella sua testa, potrebbe essere quello di perdere posizioni nelle gerarchie dell’attacco in favore del connazionale, soprattutto considerato il fatto che il gol che ha segnato è stato stupendo quest’oggi.

