In Sampdoria Juventus Gianluigi Buffon ha già battuto un record importantissimo dopo pochissimi secondi: i tifosi fanno festa per il portiere.

Gianluigi Buffon batte un record non appena è iniziata Sampdoria Juventus: il portiere dei bianconeri infatti ha raggiunto Paolo Maldini come record di presenze in Serie A. I tifosi gli tributano una grande ovazione decisamente meritata: l’ex portiere della Nazionale entra nella storia.

Leggi anche: De Ligt furioso, Sampdoria Juventus: il difensore non ci sta

Sampdoria Juventus, Buffon nella storia: battuto un record

Ques’oggi Gianlugi Buffon è entrato nella storia ed è stato schierato titolare da Maurizio Sarri in quanto le condizioni fisiche di Szczesny, che è l’estremo difensore dei bianconeri titolare, non sono ancora ottimali.

Leggi anche: Sampdoria Juventus formazioni ufficiali, le scelte di Ranieri e Sarri

Per questo motivo è stato deciso di non rischiarlo ma, al contrario, di mandare in campo l’esperto portiere che ha già dimostrato di essere molto in forma quest’anno salvando la squadra in tantissime occasioni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK