Si è parlato spesso di un ritorno di Arturo Vidal alla Juventus a gennaio: il Barcellona vuole cederlo a gennaio, quando riaprirà il calciomercato?

Arrivano delle secche smentite riguardo ad un possibile ritorno di Arturo Vidal alla Juventus. Il centrocampista cileno, che quest’oggi fatica a trovare spazio tra le fila del Barcellona, potrebbe a gennaio cambiare aria: a 32 anni, infatti, vuole tornare ad essere ancora protagonista come lo è stato tra le fila dei bianconeri e in quelle dal Bayern Monaco in tempi più recenti.

Leggi anche: Juventus Lazio Probabili Formazioni Supercoppa: i dubbi di Sarri

Vidal alla Juventus, Calciomercato: duello con l’Inter smentito

L’Inter potrebbe tuttavia essere una soluzione convincente: il ragazzo ritroverebbe il suo mentore Antonio Conte ma si pensava ad un duello tra i nerazzurri e la Vecchia Signora. Questi rumors, però, sono stati smentiti.

Leggi anche: Torna Allegri, il mister ha detto sì

Il motivo dietro tutto questo va ricercato in due sostanziali ragioni: la prima è che il costo del suo cartellino, almeno secondo i blaugrana, è da valutarsi in circa 25 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dalla Juventus.

Il secondo, ma non meno importante, è il fatto che il ragazzo ha ormai 32 anni: i bianconeri starebbero cercando mediani più giovani per abbassare l’età media del reparto e, più in generale, della rosa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK