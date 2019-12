Juventus Lazio probabili formazioni Supercoppa Italiana 2019: Maurizio Sarri darà spazio al tridente Higuain, Dybala e Ronaldo oppure no? Le ultime.

Ecco le probabili formazioni di Juve Lazio, partita valida per la Supercoppa Italiana 2019 che si giocherà a Riyad domani pomeriggio, orario italiano, alle ore 17:45. Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione ma dovrebbe dare spazio al tridente delle meraviglie formato dal Pipita Higuain, da CR7, ossia Cristiano Ronaldo, e la Joya Dybala.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Mandzukic verso il Qatar

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Dybala, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Felipe Luiz, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Probabili Formazioni Juventus Lazio Supercoppa Italiana: Buffon titolare

Sarà 4-3-3 per i bianconeri di Maurizio Sarri che dovrà fare a meno, con tutta probabilità, di Szczesny tra i pali: al suo posto ci sarà nuovamente Gianluigi Buffon. In difesa, invece, fiducia a Cuadrado terzino destro, con Bonucci e De Ligt in mezzo ed Alex Sandro a completare il reparto.

Leggi anche: Supercoppa Italiana, ecco quanto guadagneranno Juventus e Lazio

A centrocampo Matuidi e Bentancur saranno gli interni, con Pjanic in cabina di regia. In avanti, invece, fiducia al tridente ultra offensivo, con Bernardeschi e Ramsey che partiranno quindi dalla panchina.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK