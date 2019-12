La Supercoppa Italiana è ormai alle porte. Ecco quanto guadegneranno Juventus e Lazio dalla partecipazione a questo trofeo.

Tutto pronto a Riyad per la Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. Bianconeri e biancocelesti si giocheranno l’ultimo trofeo stagionale. Il match si giocherà in Arabia Saudita per l’accordo tra la Lega Serie A, che prevede in quel Paese tre delle edizioni tra il 2018 e il 2022.

Supercoppa Italiana, ecco quanto guadagneranno Juventus e Lazio

Ma quanto guadagneranno le due squadre dalla partecipazione a questa competizione? Con il solo fatto di giocare la finale, sia alla Juventus che alla Lazio verranno riconosciuti 3,375 milioni di euro a testa. Inoltre, 750.000 euro saranno destinati alla Lega Serie A. Insomma, la Supercoppa disputata a Riyad varrà un bel gruzzoletto per tutte le parti in questione. Non resta che attendere le 17:45 di domenica, quando lo spettacolo prenderà il via.

Leggi anche -> Supercoppa, la Lega pensa a cambiare la formula

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK