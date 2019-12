Ex giocatore Juventus: “Sconfitta in Supercoppa? E’ stato un bene”

Un ex giocatore della Juventus ha dichiarato che il ko dei bianconeri in Supercoppa Italiana contro la Lazio è stato un bene per Sarri: ecco perchè.

Fabrizio Ravanelli ha dichiarato a Radio Sportiva che non è stato necessariamente un male per i bianconeri che siano stati sconfitti per 3-1 in Supercoppa Italiana: il motivo va ricercato nel fatto che questo può essere un modo per Maurizio Sarri per capire che cosa potrebbe essere andato storto e, per questo motivo, cercare di capire cosa non funziona per il campionato o la Champions. Sul web, però, c’è chi non la pensa come lui ed i tifosi della Vecchia Signora si dividono.

Fabrizio Ravanelli: “Juventus ko con la Lazio? Forse è un bene”

L’ex giocatore dei bianconeri ha inoltre aggiunto che in questo momento, proprio perchè i bianconeri subiscono moltissimi gol, è necessario capire quali siano i problemi in difesa.

In tal senso Maurizio Sarri dovrà necessariamente riflettere e capire quali saranno i giocatori giusti da considerare titolari e quali no.

