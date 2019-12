Bonucci si è preso la Juventus, ma la difesa scricchiola

Leonardo Bonucci si è preso la Juventus dopo l’infortunio di Giorgio Chiellini ad inizio stagione. Il ragazzo sta giocando bene ma la difesa scricchiola.

In campo e nello spogliatoio, lo sappiamo, Leonardo Bonucci è un vero e proprio pilastro di questa Juventus. Allo stesso tempo, però, è normale notare che la difesa ultimamente sta prendendo parecchi gol, i quali sono arrivati sia da alcuni errori dei singoli sia da macroscopiche topiche di reparto. Il ragazzo sta, sostanzialmente, disputando un’ottima stagione, in linea con i suoi livelli molto alti. Allo stesso tempo, però, la retroguardia continua a subire qualche gol di troppo.

Juventus, Bonucci leader ma la difesa scricchiola

Bonucci sembra essere un leader in un team che, in generale, sta facendo davvero fatica a trovare continuità di rendimento. La prova va ricercata nel fatto che la Supercoppa Italiana è stata persa di fatto dopo un primo tempo in cui, al netto del gol subito, la formazione di Sarri stava girando ed aveva in mano la partita.

La sensazione è che con il rientro di Giorgio Chiellini qualcosa cambierà -in positivo- anche se il livornese avrà bisogno di parecchio tempo per inserirsi e tornare al top della forma.

