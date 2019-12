Ultime news di calciomercato Juventus: si infiamma l’asse Pogba-Haaland ed il motivo va ricercato in Mino Raiola, che è agente di entrambi i calciatori.

Sembra essere destinato ad infiammarsi e non poco l’asse di calciomercato Juventus tra la società di Corso Galileo Ferraris e Mino Raiola: il potente agente, infatti, ha tra i suoi assistiti due nomi molto caldi che sono entrati nei desideri di Fabio Paratici e Pavel Nedved. Stiamo ovviamente parlando di Pogba ed Haaland.

Calciomercato Juventus, Raiola porta Pogba ed Halaand a Torino?

Al momento è tutto ancora in forse e non c’è alcuna trattativa ufficialmente avviata per Pogba ed Haaland alla Juventus, ma il fatto che possiedano lo stesso agente, ossia Mino Raiola, è senz’altro un aiuto molto importante per i bianconeri, i quali hanno già trattato quest’estate il trasferimento di De Ligt a Torino con lui.

Insomma, staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane, con la finestra invernale di calciomercato che riaprirà tra meno di una settimana.

