Il mercato di riparazione è ormai alle porte. La Juventus potrebbe pensare soprattutto a sfoltire la rosa. Un occhio di riguardo potrebbe essere però dato al reparto offensivo. Con la partenza di Mandzukic, i bianconeri potrebbero cercare un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di vice Higuain. Il primo nome sul taccuino di Paratici sarebbe quello di Erling Haaland, vera e propria rivelazione di quest’edizione della Champions League.

Calciomercato Juventus, Giroud l’alternativa ad Haaland

L’attaccante norvegese negli scorsi giorni sembrava essere a un passo dal trasferirsi a Torino, ma ora sembrerebbero sorgere dei problemi, come per esempio la forte concorrenza del Real Madrid, per nulla intenzionato a mollare il classe 2000. Ed ecco che la Juventus potrebbe lavorare a un piano alternativo. Il nome potrebbe essere quello di Olivier Giroud.

L’attaccante francese sembra essere destinato a lasciare il Chelsea. I rapporti con il club londinese sono infatti tutt’altro che idilliaci. Il transalpino potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio e per di più anche a costi ridotti. Inoltre c’è un aspetto per nulla da sottovalutare: il 33enne sarebbe un vero e proprio pupillo di Sarri, che lo ha allenato nella sua avventura sulla panchina dei Blues. Insomma, Giroud per la Juventus sembra essere davvero molto più di un’idea.

