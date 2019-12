Il futuro di Dybala è sempre tutto da chiarire e da decifrare. Sull’argentino c’è sempre il forte interesse dell’Atletico Madrid.

Rivoluzione e cambiamenti in attacco. Potrebbero semplicemente essere riassunte così le strategie della Juventus per quel che riguarda il reparto offensivo. Il nome attorno a cui potrebbe ruotare tutto è senza alcun dubbio quello di Erling Haaland. Il possibile arrivo dell’attaccante del Salisburgo potrebbe infatti allontanare Paulo Dybala da Torino.

Dybala lascia la Juventus, Calciomercato: Atletico Madrid pronto a fare follie

Come riportato da ‘Elgolditigal.com’, la Joya avrebbe tanti estimatori in Spagna. La squadra che da tempo è la più interessata è sempre stata l’Atletico Madrid. L’ostacolo però potrebbe essere rappresentato dalla richiesta economica della Juventus. I bianconeri avrebbero infatti intenzione di incassare non meno di 150 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe essere giustificato dal rendimento più che positivo dell’ex Palermo in questa stagione.

In più c’è da capire quale sarebbe la volontà dei bianconeri. Infatti sarebbero già state avviate le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2022. Le trattative sarebbero molto difficili per tanti motivi, ma le intenzioni delle due parti sembrano essere quelle di andare avanti insieme. Tutto però nel mercato può cambiare. E l’arrivo di Haaland potrebbe rivoluzionare tutto. Insomma, di certo nel futuro di Dybala sembra esserci davvero poco.

