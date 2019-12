Rakitic sembrerebbe allontanarsi dalla Juventus. Lo stesso croato ha infatti rilasciato delle dichiarazioni che sembrano chiudere all’ipotesi bianconera.

Ivan Rakitic è da tempo sul mirino della Juventus. Il croato sta infatti trovando pochissimo spazio nel Barcellona e già a gennaio potrebbe lasciare la Spagna per cercare fortuna altrove. D’altronde in ballo c’è anche la convocazione ai prossimi Europei, in programma la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Rakitic si allontana: “Felice al Barcellona”

Ad allontanare l’ipotesi di un trasferimento in quel di Torino è però stato lo stesso 31enne. Queste le sue parole, rilasciate al quotidiano ‘Sportske Novosti‘: “Sono molto contento al Barcellona. In questo momento penso solo a fare bene qui per riconquistare la fiducia di allenatore, società, compagni e tifosi. Voglio restare qui, perché questa è la miglior squadra nella quale possa giocare“.

Parole fin troppo chiare quelle di Rakitic, che sembra quindi fare dietrofront rispetto alle indiscrezioni uscite negli scorsi mesi. Resta ovviamente da capire se queste possano essere delle dichiarazioni di circostanza. La Juventus monitora la situazione, ma lavora comunque anche su altri fronti. Il mercato d’altronde è solito riservare questi colpi di scena.

