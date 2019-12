Haaland al Borussia Dortmund, Juventus beffata a sorpresa!

Haaland al Borussia Dortmund rappresenta un vero e proprio colpo di scena. La Juventus sembrava pronta a mettere a segno l’affare con il Salisburgo.

Il calciatore austriaco ha firmato con i gialloneri che hanno versato nelle casse del suo club di appartenenza appena 20 milioni di euro. Pochissimi se si considera che il calciatore ha segnato 28 reti in 22 partite quest’anno di cui 8 su 6 gare in Champions League. Grazie a un blitz sembrava Fabio Paratici si fosse assicurato il cartellino del ragazzo che invece andrà a giocare in Bundesliga.

Haaland al Borussia Dortmund, ci saranno rimpianti?

Ci saranno rimpianti per il passaggio di Haaland al Borussia Dortmund? Non è di certo la prima volta che i bianconeri si lasciano scappare un giovane o sono diversi i casi in cui ne hanno ceduti alcuni a cuor leggero. Molto spesso però la decisione si è rivelata esatta con nessun rimpianto, anzi.

Tra questi spunta Lucas Piazon, che era stato a Torino e aveva visitato le strutture per poi passare al Chelsea. Non solo perché la Juventus era stata molto vicina anche a Gerson e Gabigol finiti poi a Roma e Inter senza lasciare traccia del talento visto in Sudamerica. Così era andata anche per Juan Manuel Iturbe che la Roma si assicurò sul fil di lana.

Passando ai calciatori ceduti senza alcun rimpianto a fare da capo c’è quel Mattia Caldara, inserito nell’affare Leonardo Bonucci col Milan, che in un anno e mezzo in rossonero non ha praticamente mai giocato. Si passa poi a Kingsley Coman, ceduto per una cifra importante al Bayern Monaco dove non è mai riuscito a fare il salto di qualità. Discorso diverso va fatto invece per Paul Pogba che è stato sì ceduto e ha continuato a incantare, ma che dopo essere arrivato praticamente a gratis è stato ceduto al Manchester per una cifra da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram 🤝 Welcome to #bvb, @erling.haaland! Happy sunday, Borussen! 🖤💛 Un post condiviso da Borussia Dortmund (@bvb09) in data: 29 Dic 2019 alle ore 6:34 PST

