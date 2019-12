Qualora Haaland si dovesse trasferire alla Juventus il primo sacrificato da parte della società di Corso Galileo Ferraris sarebbe Paulo Dybala: ecco perchè.

I piani e soprattutto le gerarchie dovrebbero cambiare di parecchio qualora tra le fila della Juventus dovesse arrivare Erling Braut Haaland, bomber di 19 anni di proprietà del Salisburgo che è diventato, in poco meno di un anno e mezzo dalla sua esplosione, l’oggetto del desiderio sempre più concreto di moltissimi top club, bianconeri compresi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, Ronaldo convince un top player

La Vecchia Signora è segnalata come una delle più appetibili e probabili squadre in grado di poterlo strappare al suo attuale club, tuttavia il suo arrivo potrebbe spingere Paulo Dybala a cercarsi un’altra squadra: il suo arrivo, insomma, potrebbe spingere via la Joya da Torino nonostante la sua stagione, in termini realizzativi e non solo, sia molto importante.

Haaland alla Juventus, Calciomercato: Dybala via?

Con Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Federico Bernardeschi in avanti (all’occorrenza ci potrebbe anche stare Juan Manuel Cuadrado) e Haaland ovviamente il posto e lo spazio per la Joya potrebbe ridursi sempre di più visto e considerato che i due hanno caratteristiche abbastanza simili benché il primo sia ovviamente più prima punta di peso rispetto all’argentino ex Palermo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, Rakitic si allontana: “Felice al Barcellona”

Insomma, una minaccia sembra esserci all’orizzonte dopo un’estate a dir poco travagliata per lui, che sembrava ormai totalmente lontano dal progetto della Vecchia Signora salvo poi, per necessità o forse no, rientrare e diventare uno dei pilastri assoluti della squadra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK